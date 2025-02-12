Türkiye'nin Uluslararası İmajı Olumlu Yönde Değişiyor
Münih Güvenlik Raporu 2025, Türkiye'nin müttefik olarak görülme oranının arttığını ve uluslararası kamuoyunda daha olumlu bir imaj kazandığını ortaya koyuyor.
Almanya merkezli Münih Güvenlik Konferansı'nın birçok ülkede gerçekleştirilen anketlerle hazırladığı 2025 raporunda, artan uluslararası etkisiyle paralel şekilde Türkiye'ye bakışın olumlu yönde değişmekte olduğu vurgulandı. Uluslararası kamuoyunda beklenen Münih Güvenlik Raporu 2025, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesi "Çok Kutupluluk" başlığıyla yayımlandı.
Dünya Geneli Anketler
Rapor için dünya genelini kapsayacak şekilde Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'da anketler de yapıldı. Çoğunluğu Batılı olan söz konusu anketlerde, bakışların olumlu yönde en çok değiştiği ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Polonya ve İngiltere oldu.
Türkiye'yi Müttefik Gören Ülkeler
- Almanya ve İngiltere: 11 puan artış
- İtalya: 9 puan artış
- Fransa: 8 puan artış
- Kanada: 6 puan artış
Güney Kore'nin ardından Türkiye, bu alanda son bir yılda bakışların en çok olumluya döndüğü ikinci ülke olurken olumlu puan alan diğer ülkeler arasında İngiltere, Brezilya ve Polonya öne çıktı.
İsrail Artan Tehdit
Öte yandan, İsrail, anket yapılan ülkelerin tamamında artan oranda "tehdit" olarak görülen tek ülke oldu.