Türkiye'nin Uluslararası İmajı Olumlu Yönde Değişiyor

Almanya merkezli Münih Güvenlik Konferansı'nın birçok ülkede gerçekleştirilen anketlerle hazırladığı 2025 raporunda, artan uluslararası etkisiyle paralel şekilde Türkiye'ye bakışın olumlu yönde değişmekte olduğu vurgulandı. Uluslararası kamuoyunda beklenen Münih Güvenlik Raporu 2025, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesi "Çok Kutupluluk" başlığıyla yayımlandı.

Dünya Geneli Anketler

Rapor için dünya genelini kapsayacak şekilde Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'da anketler de yapıldı. Çoğunluğu Batılı olan söz konusu anketlerde, bakışların olumlu yönde en çok değiştiği ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Polonya ve İngiltere oldu.

Türkiye'yi Müttefik Gören Ülkeler

Almanya ve İngiltere: 11 puan artış

İtalya: 9 puan artış

Fransa: 8 puan artış

Kanada: 6 puan artış

Güney Kore'nin ardından Türkiye, bu alanda son bir yılda bakışların en çok olumluya döndüğü ikinci ülke olurken olumlu puan alan diğer ülkeler arasında İngiltere, Brezilya ve Polonya öne çıktı.

İsrail Artan Tehdit

Öte yandan, İsrail, anket yapılan ülkelerin tamamında artan oranda "tehdit" olarak görülen tek ülke oldu.