FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 10:50, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 10:51
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.