Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi bitti!

Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizemeyen Ankaragücü, teknik direktör değişiklikleriyle dikkat çekiyor. Lige Cihat Arslan yönetiminde başlayan sarı-lacivertli ekip, ardından Kenan Koçak'ı göreve getirmiş, kısa süre sonra ise Kemal Özdeş ile anlaşmıştı. Ancak Özdeş'in ikinci dönemi de uzun sürmedi ve kulüp yönetimi, kötü gidişatın ardından teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

MKE Ankaragücü'nden Resmi Açıklama





"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."





Özdeş'in Kısa Süren Ankaragücü Karnesi

İkinci kez Ankaragücü'nün başına geçen Kemal Özdeş, takımla toplam 8 maça çıktı. Bunların 6'sı Süper Lig, 2'si ise Türkiye Kupası karşılaşmasıydı. Özdeş yönetimindeki Ankaragücü, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alarak beklentilerin altında kaldı. Teknik adamın puan ortalaması ise 0.88 olarak hesaplandı.

Ankaragücü'nde Teknik Direktör İstikrarı Sağlanamıyor

Son yıllarda sık sık teknik direktör değişikliği yaşayan Ankaragücü, bu sezon da aynı döngüye girdi. Sezon başında Cihat Arslan ile başlayan ekip, ardından Kenan Koçak ve Kemal Özdeş ile yola devam etti. Ancak ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Özdeş de koltuğunu koruyamadı. Kulüp yönetiminin yeni teknik direktör konusunda nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken, taraftarlar artık istikrarlı bir sürecin başlamasını istiyor.