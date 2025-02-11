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50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı

TCMB ve TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan siteyle, 7 zincir marketin 50 bin ürünü için fiyat karşılaştırması yapılabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarının karşılaştırılabileceği, "marketfiyati.org.tr" uygulamasının erişime açıldığını duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 22:10, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 22:34
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Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarına erişim sağlanabilecek ve karşılaştırma yapılabilecek olan internet sitesi kullanıma açıldı.

İnternet Sitesi Kullanıma Açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın ortak çalışmasıyla hazırlanan projede, fiyatların görüntülenip karşılaştırma yapılabileceği belirtildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesaplarından bu gelişmeyi duyurdu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yeniden paylaştığı Kacır'ın sosyal medya açıklaması şu şekilde oldu:"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek."


Bakan Kacır'ın Açıklaması


Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.Hayırlı olsun!


7 Marketin Tüm Fiyatları Görünüyor

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında şunlar yer alıyor:

  • A101
  • BİM
  • CarrefourSA
  • HAKMAR
  • MİGROS
  • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
  • ŞOK


Uygulama Üzerinden de Erişim Sağlanabilecek

TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, CimriMarkette ve MarketTamam uygulamaları ile paylaşılarak anlık olarak yayınlanıyor. Ayrıca "Market Fiyatı" mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.

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