Erdoğan, Enver İbrahim'e TOGG hediye etti
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya turunda Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Erdoğan, Enver İbrahim'e TOGG hediye etti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 11:02, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 11:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.
Hediye teslim töreninde, Malezya'ya özgü halk dansları gösterisi yapıldı.