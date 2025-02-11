Erdoğan, Enver İbrahim'e TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

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