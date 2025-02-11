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İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi

AKOM ve Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından megakentte kar yağışı başladı. İstanbul'da da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte kaymakamlık kararıyla Avcılar, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 12:22, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 12:31
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Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. AKOM ve Meteoroloji'den yapılan 'yoğun kar' uyarılarının ardından İstanbul'da dün gece yağış başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Kaymakamlığı'ndan da açıklama geldi. Kaymakamlık kararıyla Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Beylikdüzü, Sultangazi, Başakşehir ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

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