Eczacılardan SGK'nın İlaç Kısıtlamasına Tepki

Geçtiğimiz ay muayene katılım paylarına rekor seviyede zam yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şimdi de eczanelerde en fazla satılan ilaç türlerinden ağrı kesici ve iltihap önleyiciler için kısıtlayıcı kararlar aldı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın Açıklaması

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), yaptığı son açıklamada SGK'nın ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçlar için ödenen kutu sayısını düşürdüğünü duyurdu.

ECZANEYE GELENLER İKİ KUTU İLAÇ ALAMAYACAK

SGK'nın her zaman yaptığı gibi tasarruf adına kendi içinde birtakım önlemler aldığını, ama bunu yurttaşla paylaşmayarak sorumluluğu eczacıların üstüne attığını söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "Hasta vatandaşlarımız eczanelerimize geldiğinde 2 kutu veya daha fazla ilaç alacaklarını beklerken kurum bir kutu ödeyince hesabını bizden soruyor" dedi.Saydan, ödenen kutu sayısı düşürülen bu ilaçların NSAİİ'ler uyuşturucu olmayan ağrı kesiciler olduğunun altını çizerek, aspirin ve ibuprofen gibi ilaçlar olduğunu söyledi:

"Muayene ücretleri yüzde 542 artarken, vatandaşlar bir kutuya düşen ilaçların hesabını biz eczacıya soruyor. Eğer kurum başkanımız sebepleriyle hastalarımızın ödenen ilaç sayısının neden bir kutuya düşürüldüğünü açıklarsa bizlerde bu külfetten kurtulacağız. Bizler eczacıyız hastalarımıza ilaç danışmanlığı yerine kaç kutu ilaç ödeneceğini ve nedenlerini anlatmak istemiyoruz."





NSAİ İlaçlar Hakkında Bilgilendirme

Saydan, Analjezik ve steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİ) antibiyotiklerden sonra en sık reçete edilen ilaçlar olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Halk arasında ağrı kesici ilaçlar olarak bilinen bu ilaçları anti-inflamatuar ilaçlar olarak, yani İnflamasyonu (İLTİHAP) azaltarak ağrıyı azaltan ilaçlar olarak tanımlamak daha doğrudur. Hastalar bazen NSAİ ilaçlara zamanla alışkanlık gelişeceği ve zamanla etkinin kaybolacağından korkar ve bu nedenle ilaca vücutları alışmasın diye kullanmaktan kaçınırlar. NSAİ ilaçlar inflamasyonu baskıladığı için ağrıyı azaltır ve bazen tamamen geçirirler. Bu nedenle hastanın ağrısı ve tutukluğu devam ettiği sürece NSAİ ilaçları kullanması gerekir. Ayrıca azalan ağrı ile birlikte hastalar daha kolay egzersiz yapabildikleri için ağrıları daha da azalır."





RAPORLU HASTAYA BİLE MEDULA SİSTEMİ 1 KUTUDAN FAZLA İLAÇ VERMİYOR

Son yıllarda yapılan sınırlı sayıdaki araştırmaların sonuçları; bu ilaçları uzun süre ve düzenli kullanan hastalarda hastalığın ilerlemesinin yavaşladığına işaret ediyor. Bu ilaçlar günlük yaşantılarımızda (diş, baş, regl, romatızmal ve eklem ağrıları vs.) kullanımına sıklıkla müracaat ettiğimiz ilaçlardır.Kurumca kısıtlama getirilen ilaçlarda raporlu da olsa 1 kutu ödeniyor. TEİS olarak SGK tarafından uygulamaya konulan bu tasarruf işlemini vatandaşlarımızla paylaşmak ve bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını anlatmak isteriz.