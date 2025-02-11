İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
%3.55 Faizli Masrafsız 100.000 TL Kredi!
%3.55 Faizli Masrafsız 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Yaralılar var
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Yaralılar var
Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor
Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem
Üç ilde eğitime kar engeli
Üç ilde eğitime kar engeli
BDDK'dan yeni adım: TL kredilerde döviz sınırı kaldırıldı!
BDDK'dan yeni adım: TL kredilerde döviz sınırı kaldırıldı!
TCMB: 2025 enflasyon hedefi %24
TCMB: 2025 enflasyon hedefi %24
Maliyenin radarına şimdi de doktorlar takıldı
Maliyenin radarına şimdi de doktorlar takıldı
Bakanlıktan yazı: Sahipsiz köpek başına 71 bin lira ceza kesilecek
Bakanlıktan yazı: Sahipsiz köpek başına 71 bin lira ceza kesilecek
'Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı, yerliye yok' haberi doğru değil
'Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı, yerliye yok' haberi doğru değil
SGK: Emekli maaşı farkları yarın yatırılacak
SGK: Emekli maaşı farkları yarın yatırılacak
Sabiha Gökçen'den uçuşlara 'hava' engeli
Sabiha Gökçen'den uçuşlara 'hava' engeli
Cumhurbaşkanlığı'ndan kurullarda görev alanlara dair önemli görüş!
Cumhurbaşkanlığı'ndan kurullarda görev alanlara dair önemli görüş!
KDK'dan Özel Güvenlik Görevlisine ek iş için yeşil ışık!
KDK'dan Özel Güvenlik Görevlisine ek iş için yeşil ışık!
LGS ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı
LGS ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ticaret Bakanı Bolat: İşsizlik 12 Yılın En Düşüğünde
Ticaret Bakanı Bolat: İşsizlik 12 Yılın En Düşüğünde
Yılmaz: 'Sanayi üretimi artıyor, işsizlik azalıyor'
Yılmaz: 'Sanayi üretimi artıyor, işsizlik azalıyor'
CHP Kurultayı'nda 'Para Karşılığı Oy' İddiasına Soruşturma
CHP Kurultayı'nda 'Para Karşılığı Oy' İddiasına Soruşturma
81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak
81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak
Erdoğan: Filistin'e İkinci Nekbe Yaşatılmayacak
Erdoğan: Filistin'e İkinci Nekbe Yaşatılmayacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor

Araç muayene hizmetlerinin kesintisiz devamı için 2027 yılına kadar özelleştirme çalışmaları başlatıldı. Yeni sözleşmeler Cumhurbaşkanı onayına sunulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 12:00, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 11:46
Yazdır
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor

Türkiye'deki araç muayene hizmetleri, 20 Aralık 2004'te yapılan ihaleyle kuzey ve güney olarak iki bölge halinde özelleştirilmişti. Yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Araç Muayene İhaleleri ve Yeni Düzenlemeler

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te yer alan "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü dolayısıyla hazırlıklar başlatıldı.Mevcut sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için özelleştirme hazırlık çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı'yla, araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.Araç muayene hizmeti, imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirilecek. ÖİB tarafından yapılacak ihalede, teklif verme süresi sona ererken, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.

İhale Süreci ve Sonrası

  • Tekliflerin alınmasının ardından pazarlık usulüyle yapılacak ihalenin sonucu, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak.
  • Rekabet Kurulu kararı beklenecek.
  • Danıştay sürecinin tamamlanmasıyla sözleşme imzalanacak.
  • Yeni işleticiler, ilgili bölgede araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı konumunda olacak.

Yeni İstasyonların Açılması ve Kamu Payı

Artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açılacak. İlgili mevzuat gereği, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak. Kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek.Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak. Ayrıca, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyon açma zorunluluğu da bulunuyor.

Avrupa Birliği Standartlarında Muayene

Özelleştirme ihalesi kapsamında trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri, Avrupa Birliği standartlarında yapılacak. Trafik kazalarında araçlardan kaynaklı can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla kamu denetim ve gözetimi altında yapılacak araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırımların yapılarak muayene hizmetlerinin kamu bütçesine herhangi bir yük getirmeden özel sektör aracılığıyla yapılması hedefleniyor.Bu arada, Türkiye'de yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunuyor. Araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor. Mevcut durumda ülkede 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyet gösteriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber