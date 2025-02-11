Birçok gıda maddesinde akıl almaz hile! Liste yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine getirilen son güncellemede, denetimlerde mevzuata aykırı ürün kullandığı tespit edilen sucuk firmaları paylaşıldı.

Üç Marka Daha İfşa Oldu

Üç sucuk markasında yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olarak ürünlerde kanatlı eti ve sakatat kullandığı tespit edilen firmalar şu şekilde:

BEYPA GIDA PAZARLAMA-HALİL CANLIÖZ tarafından üretilen TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI markasının sucuklarında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

tarafından üretilen TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI markasının sucuklarında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. EMREBEY ET VE ET ÜRÜNLERİ-İSMET EDİZ tarafından üretilen AFYONKARAHİSAR EMREBEY markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

tarafından üretilen AFYONKARAHİSAR EMREBEY markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. SEVİMOĞLU SUCUKLARI tarafından üretilen HASYENER ve HASYENER OSMANLI markalarının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Ayrıca peynir, zeytinyağı gibi ürünlerde sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler ortaya çıktı

İşte o ürünler;