Birçok gıda maddesinde akıl almaz hile! Liste yenilendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, son yapılan denetimlerde üç sucuk markasını daha 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekledi. Paylaşılan rapora göre sucuklarda, sakatat ve kanatlı et, Taze kaşar ve peynirde bitkisel yağ, Zeytinyağında Tohum yağlarının karıştırılması tespit edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 12:39, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 12:40
Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine getirilen son güncellemede, denetimlerde mevzuata aykırı ürün kullandığı tespit edilen sucuk firmaları paylaşıldı.
Üç Marka Daha İfşa Oldu
Üç sucuk markasında yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olarak ürünlerde kanatlı eti ve sakatat kullandığı tespit edilen firmalar şu şekilde:
- BEYPA GIDA PAZARLAMA-HALİL CANLIÖZ tarafından üretilen TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI markasının sucuklarında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
- EMREBEY ET VE ET ÜRÜNLERİ-İSMET EDİZ tarafından üretilen AFYONKARAHİSAR EMREBEY markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.
- SEVİMOĞLU SUCUKLARI tarafından üretilen HASYENER ve HASYENER OSMANLI markalarının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Ayrıca peynir, zeytinyağı gibi ürünlerde sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler ortaya çıktı