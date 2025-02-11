Başkent'te zincirleme kaza: Kamyondan yola savruldu

Taksi sürücüsü Oğuz H. ise aracındaki yolcunun kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

Su yüklü kamyonun sürücüsü İbrahim D, "Aracım yüklü olduğu için frenim tutmadı. Öndeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca sürdüğüm araç devrildi." dedi.

Kamyon, Oğuz H. yönetimindeki 06 T 1477 plakalı taksi, Sabri S. idaresindeki 06 BZ 5334 plakalı kamyonet ve Ünal Ö'nün sürücülüğünü yaptığı 55 RJ 674 plakalı minibüse çarptı.

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