CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi netleşti.

CHP Üyeleri Sandık Başına Gidiyor

CHP üyeleri 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

CHP Parti Meclisi, ön seçim gündemiyle dün bir toplantı gerçekleştirmişti. Erken seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi'nde ön seçim takvimi onaylanıp, aday kriterleri belirlenmişti.

Mansur Yavaş Katılmayacağını Bildirdi

Mansur Yavaş katılmayacağını bildirdi. CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı Ankara'da Genel Başkan Özgür Özel'le bir araya gelmişti. Yavaş bu görüşmede ön seçime katılmayacağını Özel'e bildirmişti.