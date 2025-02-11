Dolar 36 TL'yi geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, 36 TL'yi aşarak günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 17:25, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,9930
|35,9940
|36,0480
|36,0490
|Avro
|37,1510
|37,1520
|37,2240
|37,2250
|Sterlin
|44,5600
|44,5700
|44,7060
|44,7160
|İsviçre frangı
|39,5400
|39,5500
|39,4800
|39,4900
|ANKARA
|ABD doları
|35,9630
|36,0430
|36,0180
|36,0980
|Avro
|37,1110
|37,1910
|37,1840
|37,2640
|Sterlin
|44,5000
|44,7100
|44,6460
|44,8560