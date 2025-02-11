Yer Beşiktaş! 9 milyon liralık soygun kamerada
Beşiktaş'ta 3 hırsız, girdikleri kuyumcudan 9 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. Milyonlarca liralık hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis olay yerinden kaçan zanlıları yakaladı.
Beşiktaş'ta kuyumcudan 9 milyon liralık ziynet eşyası ve altın çalan 3 hırsız yakalandı.
ARAÇLA KAÇTILAR
Olay, 16 Ocak'ta Beşiktaş Bebek Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda saat 04.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kuyumcuya giren hırsızlar, 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyası ve altını aldı. Soygun yapan hırsızlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
3 İLÇEDE OPERASYON
Sabah iş yerine gelen kuyumcu sahibi soyulduğunu görünce polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen S.D., M.E.C. ve N.K. isimli şüpheliler Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
SOYGUN ANI KAMERADA
Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve M.E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.K serbest bırakıldı. Öte yandan soygun anı kameraya yansıdı.