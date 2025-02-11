Interpol'ün aradığı şüpheli Artvin'de yakalandı
Interpol tarafından aranan şüpheli Artvin'de yakalandı. İl Jandarma ekipleri, nitelikli cinsel saldırı ve diğer suçlardan ceza almış kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 15:12, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 16:19
Interpol tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan şüpheli Artvin'de yakalandı.
Artvin'de Gerçekleştirilen Operasyon
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hopa ilçesinde 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "şantaj" suçlarından 39 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla ve kırmızı bültenle aranan G.T. (42) yakalandı. Hakkında 10 yıldır arama kararı bulunduğu öğrenilen G.T. adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Suçluyu Kayırma Suçlamasıyla Yapılan İşlemler
- G.T'nin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve "suçluyu kayırma" suçundan haklarında işlem başlatılan H.T, R.T. ve C.T. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.