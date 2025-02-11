İzmir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bornova Mesleki Eğitim Merkezi Berberlik Bölümü 12. sınıf öğrencilerinden Y.Ç. (20) ve Y.İ.Ç. (17) okul bahçesinde aynı sınıftaki B.A.B. (17) ve Y.E.İ. (20) ile tartıştı.

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