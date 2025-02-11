Kar şiddetini artırdı, İETT otobüsü yolda kaldı

İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri başta olmak üzere, kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir bölgelerinde yollar karla kaplandı.

İstanbul'da Kar Yağışı ve Ulaşım Sorunları

Başakşehir 4. Etap Yunus Emre Caddesi'nde, rampayı çıkmakta zorlanan İETT otobüsü yolda kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, karı temizleyip yolda kalan otobüsü kurtardı. Ulaşıma kapanan caddede, uzun araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşların Tepkisi

Otobüsün yokuşu çıkmasına yardım eden bir vatandaş,

"İki saattir şu rampadan bir tane tuzlama aracı, bir tane yol açma aracı gelmiyor. İki saattir burada esir kaldık. Yetkililere sesleniyorum, bu millet bunu mu hakediyor? Dağ başında mı yaşıyoruz? Bakın, İETT şoförü on defa aradı, adam yolda kalmış, gelmiyorlar." diye konuştu.