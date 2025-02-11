Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 16:19, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 16:51
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden Özgür Özel'i arayarak, kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Özel de bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Bahçeli'nin, kısa zamanda sağlığına kavuşup, çalışmalarına başlamasını temenni etti.