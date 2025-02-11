Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma

Bu müdahalenin yangına müdahaleyi geciktirdiği ve olayın ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren yaşamını yitirdi. Yangına müdahale için yola çıkan itfaiye ekibinin polis tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.

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