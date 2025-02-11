Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Edirne'nin Korucu köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği yangına giden itfaiye ekibini durdurarak, 'Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın' diyen iki polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 16:48, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 16:50
Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren yaşamını yitirdi. Yangına müdahale için yola çıkan itfaiye ekibinin polis tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.
Polisin 'Siren Çalmayın' Müdahalesi Şaşkınlık Yarattı
Trafik polislerinin, itfaiye ekibine "Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" diyerek ilerlemelerini geciktirdiği iddia edildi.
Bu müdahalenin yangına müdahaleyi geciktirdiği ve olayın ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Polislere Soruşturma Açıldı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan iki polis hakkında soruşturma başlattı.
Yetkililer, ihmal olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.