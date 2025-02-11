Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye dair açıklama: Biriz ve beraberiz

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı. Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" ifadelerini kullandı.