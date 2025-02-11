Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de halkın özgürlüğe kavuşması sürecinde başlayan yeni dönemde Türkiye-Suriye ekonomik ve ticari ilişkilerindeki gelişmelerin devam ettiğini ve yeni döneme ilişkin Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritasını adım adım hayata geçireceklerini duyurdu. Bakanlık, bu doğrultuda 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana aldığı kararların devamı olarak eski rejim dönemi şartlarında uygulamada bulunan ve Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin olarak 2021/12 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığını, 8 Şubat 2025 tarihli, 2025/4 sayılı yeni bir genelge düzenlendiğini bildirdi. Suriye ile Türkiye'nin ticaretini düzenleyen yeni genelge ise şu şekilde:

"İlk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır. İkinci olarak, aynı Genelgenin eki 2 Sayılı eşya listesinde bulunan "metal hurda" hariç, diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir. Üçüncü olarak da Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Böylece yürürlükten kalkan Genelge kapsamındaki 1 sayılı ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırılmış olup, mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir. Başka bir ifade ile, Suriye'den ithal edilen eşya gerek ithalat düzenlemeleri gerek ürün güvenliği kontrolleri gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur."