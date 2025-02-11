Cinayet şüphelilerini plaka değişimi ele verdi

Olay, 8 Şubat günü gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi 5 çocuk babası Cengiz Akkurt, işe gitmek için sokakta yürürken peşinden gelen kişinin tüfekle ateş açmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası incelemesinde Akkurt'un ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ulaştı. Ekipler, otomobil ile gelen 2 şüphelinin Akkurt'u öldürdükten sonra otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobilin peşine düşen ekipler, şüphelilerin yakalanmamak için ikiz plaka kullandıklarını saptadı. Bir tamircide plakaları ve jant kapaklarını değiştirdikleri anlara ilişkin görüntülere de ulaşan polis, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi suç aleti tüfek ile birlikte gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.