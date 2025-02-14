Eğitmen olarak çalışan Bilgisayar Öğretmeninin sözleşme feshi hukuka uygun bulundu

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiş ama istinaf bozmuştur.

Davacı programcı olarak çalışmaya başlamış şartlarının tutmadığı anlaşılınca eğitmen yapılmış



Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünden 16/07/2010 tarihinde mezun olan davacının, 2015 yılından 2017 yılına kadar davalı idare bünyesinde sözleşmeli programcı unvanında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta iken sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile asgari niteliklerini gösterir cetvelde programcı olabilmek için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan davacının, 09/02/2017 tarihinden itibaren sözleşmeli eğitmen olarak aynı birimde sözleşme imzalayarak çalışmaya devam etmiştir.

Mesleği ile ilgili alanda çalıştırılmamış



Sözleşmeli eğitmen olarak görev yapan davacının Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Öğretmenliği mezunu olduğu ancak mezun olduğu alanla ilgili bir birimde çalıştırılmadığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde eğitim alanında uzman niteliğini de taşımamaktadır.

Danıştay: Takdir hakkı



Davacının hizmetine ihtiyaç kalmadığının davalı idarece somut bilgi ve belgelerle ortaya konduğu, sözleşmeli personel istihdamının belirli bir süre ile sınırlandırıldığı ve bu süre sonunda idarenin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, sözleşmeli personel çalıştırma, personelin sözleşmesini yenilememe konusunda takdir yetkisinin bulunduğu ve bu konuda idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı da gözönüne alındığında, davacının sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi konusunda takdir hakkına sahip olan davalı idarece, bu yetkinin kadro ve ihtiyaç durumu değerlendirerek kullanıldığı dikkate alındığında, davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/5217

Karar No: 2024/3926

İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:...... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... ili, ... Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde eğitmen olarak görev yapan davacının, 31/12/2019 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ilişkin ... Noterliği'nin ... tarih ve ... yevmiye sayılı ihtarnamesi ile bildirilen işleminin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesinin 3. fıkrasında maddesinde, hangi personelin tam zamanlı yıllık hizmet sözleşmesi ile çalıştırılabileceğinin örnek kabilinden sayıldığı, ancak söz konusu personelin uzman ve teknik personel olması gerektiğinin vurgulandığı, bu itibarla sadece uzman ve teknik personel niteliği taşıyanların 5393 sayılı Kanun'un 49. Maddesinin üçüncü fıkrasında maddesi kapsamında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile çalıştırılmasının hukuken mümkün olduğu, sözleşmeli eğitmen olarak görev yapan davacının Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Öğretmenliği mezunu olduğu ancak mezun olduğu alanla ilgili bir birimde çalıştırılmadığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde eğitim alanında uzman niteliğini de taşımadığı, davalı idarede halen sözleşmeli olarak iki eğitmenin çalışmakta olduğu görüldüğünden, sözleşmenin yenilenmemesi konusunda idarenin haiz olduğu takdir yetkisi çerçevesinde, davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı nedeniyle tesis edilen, eğitim alanında uzman niteliğini taşımayan davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı, hizmet gerekleri ve hukuka aykırılık bulunmadığı; öte yandan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından davacının tazminat isteminin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; davalı idarede eğitmen kadrosunda hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yapan davacının, 31/12/2019 tarihinde sona eren sözleşmesinin anılan Ek 6. madde uyarınca hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmadığı, davacının bilgisayar öğretmenliği mezunu olduğu ancak çalışmaya başladığı tarihten bu yana Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde eğitmen olarak görevlendirildiği, yani mezuniyetine uygun alanda çalışmadığı gerekçeleriyle yenilenmemesine yönelik işlem tesis edilmiş ise de; hangi personelin hangi birimde çalışacağını belirleme yetkisi davalı idarede olmasına rağmen davacının uzmanlık alanı ile çalıştığı birimin uyumsuz olduğu belirtilerek davacının inisiyatifinde olmayan bir konunun işleme gerekçe oluşturamayacağı, davacının uzmanlığına uygun bir birimde görevlendirilebileceğinin açık olduğu, diğer yandan görevlendirildiği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde başarısız ya da yetersiz olduğu, kendisinden istifade edilemediğine ilişkin davalı idare tarafından somut bir tespit yapılmadığı gibi davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı hususunun somut olarak ortaya konmadığı ve sözleşmenin yenilenmemesinin dayanağı olarak gösterilen diğer sebeplere ilişkin olarak da davalı idarece hukuken kabul edilebilir somut tespit ve gerekçenin dosyaya sunulmadığı; öte yandan, davalı idare tarafından eğitmen olarak sadece iki kişinin sözleşmesinin yenilendiği ve bunlardan birinin bilgisayar eğitmeni olduğu gerekçesiyle bilgi işlem biriminden sorumlu olması nedeniyle sözleşmesinin yenilendiği ileri sürülmekte ise de, davacının da bilgisayar öğretmenliği mezunu olup mezuniyetine uygun bilgi işlem biriminde görevlendirilebilmesi mümkün iken davalı idarenin bilgisayar eğitmeni için sözleşme yenileme konusunda takdir yetkisini hangi gerekçelerle diğer eğitmenden yana kullandığını da somut bilgi ve belgelerle ortaya koyamadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan 20/01/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Belediyenin ekonomik sıkıntı içerisinde bulunduğu, ...'ın büyükşehir olması ile gelir kaynaklarında azalma olduğu, geçmiş döneme ilişkin maaş borçlarının bulunduğu, davacının ekonomist kadrosunda çalışmak üzere sınavsız olarak işe alındığı, çöp toplama, zabıta, imar, defin, mezarlık, şehir içi trafik, ruhsat düzenleme, sağlık, kentsel altyapı ve yolların yapımı gibi zaruri hizmetlere öncelik vermek gerektiği, davacının hizmetine ihtiyaç kalmadığı, davacı ile birlikte başka sözleşmeli personellerin de sözleşmesinin yenilenmediği, dava konusu işlem tesis edilirken içinde bulunulan ekemomik sıkıntı, elzem işlerin yerine getirilmesi ve kamunun ihtiyaçları gözetilerek hareket edildiği, dava konusu işlemin mevzuata ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dosya kapsamında davacının başarısız veya yetersiz olduğuna ya da hizmetine ihtiyaç kalmadığına yönelik idarece yapılmış somut bir tespit bulunmadığı, sözleşme yenilememe işleminin haklı bir nedene dayanmadığı, Bölge İdare Mahkemesince verilen kararın hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

... ili, ... Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde eğitmen olarak görev yapan davacının, 31/12/2019 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ilişkin ... Noterliği'nin... tarih ve ... yevmiye sayılı ihtarnamesi ile bildirilen işleminin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve diğer özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinde; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir...", "...Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) bendinde; "Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir" şeklinde tanımlanmıştır.

06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 1. maddesinde; bu Esaslar'ın 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı belirtilmiş; "Sözleşmenin Feshi" başlıklı Ek 6. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise; "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" halinde, personelin sözleşmesinin tek taraflı feshedileceği düzenlenmiştir.

Anılan Esaslara bağlı 4 sayılı Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvelde, ''Çözümleyici Sistem Programcısı'' unvanına atanabilmek için Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. gerektiği şartına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca, sözleşmeli personel çalıştırma, personelin sözleşmesini yenilememe konusunda belediyelerin takdir yetkisinin bulunduğu, idarenin bu konuda yargı kararı ile zorlanamayacağı, diğer bir ifadeyle idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği açık olmakla birlikte, idarelerin bu takdir yetkisinin de mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve takdire dayanan işlemlerin sebep ve maksat yönünden yargı denetimine tabi bulunduğu hususları idare hukukunun bilinen ilkelerindedir.

Dosyada yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; ... Üniversitesi ... Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünden 16/07/2010 tarihinde mezun olan davacının, 2015 yılından 2017 yılına kadar davalı idare bünyesinde sözleşmeli programcı unvanında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta iken sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile asgari niteliklerini gösterir cetvelde programcı olabilmek için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan davacının, 09/02/2017 tarihinden itibaren sözleşmeli eğitmen olarak aynı birimde sözleşme imzalayarak çalışmaya devam ettiği, 2019 yılında davacı ile birlikte eğitmen kadrosunda görev yapan 6 sözleşmeli personelden 4 tanesi ile hizmetlerine ihtiyaç kalmadığından bahisle 2020 yılında sözleşme yenilenmemesine karar verilerek davacının kadrosunun... tarih ve ... sayılı Belediye Meclis kararı ile iptal edildiği, 2020 yılında yeni bir eğitmen ile sözleşme imzalanmadığı, sözleşmesi yenilenen personellerden Y. Y' nın bilgisayar ve bilişim teknolojileri öğretmeni olarak 01/01/2017 tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğünde tek sözleşmeli eğitmen olarak, sözleşmesi yenilenen diğer personel olan A. H. M. in ise beden eğitimi ve spor eğitmeni olarak 06/03/2014 tarihinden itibaren Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde spor biriminden sorumlu tek personel olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının sözleşmeli programcı unvanı ile göreve başladığı 2015 yılından sözleşmeli eğitmen olarak görev yaptığı ve sözleşmesinin yenilenmemesine karar verildiği 31/12/2019 tarihine kadar davalı belediyede uzmanlık alanında ve eğitimine paralel olmayan işlerde görevlendirildiği, davacının kadrosunun iptali üzerine 2020 yılında davacı yerine yeni bir sözleşmeli eğitmen ile sözleşme imzalanmadığı, davacının hizmetine ihtiyaç kalmadığının davalı idarece somut bilgi ve belgelerle ortaya konduğu, sözleşmeli personel istihdamının belirli bir süre ile sınırlandırıldığı ve bu süre sonunda idarenin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, sözleşmeli personel çalıştırma, personelin sözleşmesini yenilememe konusunda takdir yetkisinin bulunduğu ve bu konuda idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı da gözönüne alındığında, davacının sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi konusunda takdir hakkına sahip olan davalı idarece, bu yetkinin kadro ve ihtiyaç durumu değerlendirerek kullanıldığı dikkate alındığında, davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü, idare mahkemesi kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan 20/01/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü, idare mahkemesi kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan 20/01/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan...TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davalı idareye iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge idare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak, 09/10/2024 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.



(X) KARŞI OY:

Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü, idare mahkemesi kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan 20/01/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının hukuka ve usule uygun olduğundan onanması gerektiği görüşüyle, aksi yöndeki Dairemiz kararına katılmıyorum.