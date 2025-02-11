Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!

Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' raporuna ilişkin Ankara'da bir panel düzenlendi. Panelde konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memurlara verilen yüzde 6'lık zammın yetersiz olduğunu ve memurların alım gücünün düştüğünün altını çizdi.

Türkiye Kamu-Sen'in düzenlemiş olduğu, ''Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' paneline çok sayıda siyasetçi katıldı.

Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği panele katılan isimler şöyle: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve çok sayıda sendika temsilcisi panelde yer aldı.

Önder Kahveci'nin konuşmasından öne çıkan konular şöyle:

"Memurların Alım Gücü Düşüyor"

Memur maaşlarına yapılan %6'lık zammın, yılın ilk ayında %5 enflasyonla neredeyse eridiğini söyleyen Kahveci, alım gücünün geçtiğimiz yılın dahi gerisine düştüğünü belirtti. Memurlar ve emeklilere ek zam yapılması, refah payının eklenmesi ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini dile getirdi

Türk kamu personel sisteminde reform ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Genel Başkan Kahveci,'Mevcut sistemin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

"Yeni Bir Kamu Personel Rejimine İhtiyaç Var"

Türk kamu personel sisteminin temelini oluşturan 657 sayılı Kanun'un 1965 yılında kabul edildiğini ve zaman içinde yapılan değişikliklerle karmaşık bir hale geldiğini dile getiren Kahveci, atama, sicil, yer değiştirme ve terfi gibi konularda ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Kamu hizmetlerinin yapay zeka, otonom sistemler ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerle iç içe çalışmaya uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

"Güvencesiz İstihdam Kaldırılmalı, Liyakat Esas Alınmalı"

Kahveci, kamuda 32 farklı istihdam biçiminin ortaya çıktığını ve bunun çalışma barışını bozduğunu belirterek, sözleşmeli istihdamın yaygınlaşmasının kamu yönetiminde istikrarsızlığa yol açtığını kaydetti. Atama, görevde yükselme, tayin ve terfilerde liyakat esaslı bir yapıya geçilmesi gerektiğini, mülakat sisteminin kaldırılarak yazılı sınavlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Aile Yılı'na Özel Politikalar Talebi

2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında, Kahveci, aile birliğinin korunması için atamalarda eş durumu gözetilmesi, doğum yardımı, eş ve çocuk yardımının artırılması, evlenme yardımının yükseltilmesi ve kreş ile yaşlı bakım evlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

'Kamu Çalışanlarının İnsanca Yaşayabileceği Bir Maaş Alması Gerekir'

Kamudaki ücret sisteminin sadeleştirilmesi gerektiğini ifade eden Kahveci, 666 sayılı KHK ile unvan bazlı maaş eşitlemesinin adaletli olmadığını belirtti. "Eşitlik adalet demek değildir" diyen Kahveci, ücret adaletinin sağlanması için temel ücret düzenlemesine geçilmesi ve kamu çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir maaş alması gerektiğini vurguladı.

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"Güvence ve Refah Önceliğimiz"

Türkiye Kamu-Sen olarak yeni bir kamu personel rejimi için çalışmalara başladıklarını belirten Kahveci, reform çalışmalarında liyakat, devlete sadakat, statü hukuku ve görevde/emeklilikte refah ilkelerini esas aldıklarını söyledi. Kamu çalışanlarının iş güvencesinden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için sosyal haklar ve ücret düzenlemelerinin güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

"Mutlu Çalışan, Mutlu Türkiye"

Kamu personel sisteminin revize edilmesi gerektiğini belirten Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen olarak refah içinde yaşayan, mutlu bir kamu çalışanı ve çağdaş, demokratik bir ülke vizyonunu gerçekleştirmek için kararlıyız. Mutlu çalışan, mutlu Türkiye hedefiyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen'in düzenlemiş olduğu 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' paneline MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'da katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Aksu, Cumhur İttifakı kapsamında memurların çalışma şartları, mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını ve çalışanların enflasyon karşısında korunmasına yönelik politikaların kararlılıkla uygulandığını vurguladı.