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İstanbul'da 2 milyar liralık sahte ilaç operasyonu: 6 kişi tutuklandı

İstanbul'da sahte kanser ilacı imalatı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte ilaç ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 19:57, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 20:01
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İstanbul'da 2 milyar liralık sahte ilaç operasyonu: 6 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da öncelikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere farklı birçok ilacın sahte şekilde üretilerek orijinal markalara ait paketlemesi yapılarak piyasada satıldığı yönünde şikayetler üzerine yapılan harekete geçti. Araştırmalar neticesinde bilgiler elde edildi.

Olayın öğrenilmesi anından itibaren KOM Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satmak", "Üretimi Resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi doğuran ilaçların üretimini ve ticaretini yapmak" suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Bu kapsamda belirlenen organize suç örgütünün tedavi bekleyen hastalara yönelik umut tacirliği yaparak piyasada satılan kanser haplarının sahtesini ürettiği, sahte ambalaj ve kutular içerisinde piyasaya sürdükleri, bu tür etkili ve pahalı olan ilaçların yetkili sağlık kuruluşları bünyesinde hizmet veren kayıtlı ecza depolarında depolanarak satışının yapılması gerektiği, ilaçların piyasada yüksek fiyatla satılmasından dolayı şüphelilerin bu durumu suiistimal ederek sahte ilaçları piyasadan ucuz fiyata satmak suretiyle çok yüklü kazanç elde ettikleri belirlendi. Organize suç örgütünün lider, yönetici ve üyelerden oluşan 8 şüpheli tespit edildi.

2 milyar değerinde sahte hap ele geçirildi

Ümraniye ilçesinde 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde; 100 bin adet boş ilaç kutusu, 5 milyon sahte hap, 9 adet Hap Basım Makinası, 350 kg ilaç yapımında kullanılan toz ham madde, 60 bin yeşil Reçeteye tabi olan sahte hap ele geçirildi. Ele geçirilen hapların piyasa değerinin 2 milyar değerinde olduğu tespit edildi.

Yakalanan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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