MEB, 2025 yılı yönetici görevlendirme takvimi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme sürecine ilişkin 2025 yılı takvimini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 20:05, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 10:15
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri yayımlandı.
Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi Takvimi için tıklayınız.