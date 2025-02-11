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MHP'li Aksu: Türkiye Kamu İstihdamı Oranında OECD Ortalamasının Altında

Türkiye Kamu-Sen'in düzenlemiş olduğu 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' panelinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, 'Kamuda 5 milyon 250 bin kişi istihdam ediliyor ve personel giderlerinin 2025 bütçesi içindeki payı da %26,5 bu durumda Türkiye kamu istihdamı oranının OECD ortalamasının altında bulunuyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 21:00, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 09:26
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MHP'li Aksu: Türkiye Kamu İstihdamı Oranında OECD Ortalamasının Altında

Türkiye Kamu-Sen'in düzenlemiş olduğu 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' paneline MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'da katıldı.

Panelde konuşan MHP Genel Başkan yardımcı Aksu, Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları konusunda önemli politikaların kararlılıkla uygulandığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kamu Personel Sisteminde Reform Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Aksu, Cumhur İttifakı kapsamında memurların çalışma şartları, mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını ve çalışanların enflasyon karşısında korunmasına yönelik politikaların kararlılıkla uygulandığını vurguladı.

Aksu, Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel olarak kamu çalışanlarının refahını artıracak adımların atıldığını ve atılmaya devam edileceğini ifade ederek, kamu personel rejiminin bütüncül bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, sosyal güvenlik ve vergi sisteminin de gözden geçirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kamu personel sistemine ilişkin hazırlanan reform önerisini değerlendiren Aksu, çalışmada kamu çalışanlarının istihdam esasları, ücret sistemi, sosyal yardım ve güvenlik konularının sistematik bir yaklaşımla ele alındığını ve temel ilkelerin isabetli bir şekilde belirlendiğini kaydetti. Kamuda 5 milyon 250 bin kişinin istihdam edildiğine ve personel giderlerinin 2025 bütçesi içindeki payının %26,5 olduğuna dikkat çeken Aksu, Türkiye'nin kamu istihdamı oranının OECD ortalamasının altında bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma yolunda ilerlediğini söyleyen Aksu, yetişmiş, nitelikli ve vatanperver insan gücünün ülkenin büyümesine büyük katkı sağladığını belirtti. Savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi kritik alanlarda gerçekleştirilen büyük yatırımlarda kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve tecrübesinin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Aksu, kamu personel sisteminin modernize edilerek çalışanların haklarının daha da iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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