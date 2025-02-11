TÜPRAG ile ilgili AİHM kararı Uşak İdare Mahkemesi'nde ele alınacak

Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
%3.55 Faizli Masrafsız 100.000 TL Kredi!
%3.55 Faizli Masrafsız 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
İstanbul dahil iki ilde okullara kar tatili
İstanbul dahil iki ilde okullara kar tatili
KDK'ye 16 bin 554 başvuru: En çok hangi konular şikayet edildi?
KDK'ye 16 bin 554 başvuru: En çok hangi konular şikayet edildi?
Bakanlık, Alman derginin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanladı
Bakanlık, Alman derginin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanladı
FETÖ'nün sınav hırsızlığı! Firari FETÖ'cüden yeni itiraflar
FETÖ'nün sınav hırsızlığı! Firari FETÖ'cüden yeni itiraflar
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı
Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!
Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!
Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!
Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme tarihi belli oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme tarihi belli oldu
Birçok gıda maddesinde akıl almaz hile! Liste yenilendi
Birçok gıda maddesinde akıl almaz hile! Liste yenilendi
İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Market fiyatları tek sitede toplandı
Market fiyatları tek sitede toplandı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Yaralılar var
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Yaralılar var
Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor
Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem
Üç ilde eğitime kar engeli
Üç ilde eğitime kar engeli
BDDK'dan yeni adım: TL kredilerde döviz sınırı kaldırıldı!
BDDK'dan yeni adım: TL kredilerde döviz sınırı kaldırıldı!
TCMB: 2025 enflasyon hedefi %24
TCMB: 2025 enflasyon hedefi %24
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

TÜPRAG ile ilgili AİHM kararı Uşak İdare Mahkemesi'nde ele alınacak

Kışladağ Altın Madeni'nin ÇED olumlu kararının iptali talebiyle 2004 yılına açılan davada uzman görüşlerinin davacılara tebliğ edilmediğine yönelik AİHM kararı Uşak İdare Mahkemesi'nde görüşülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 17:00, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 20:49
Yazdır
TÜPRAG ile ilgili AİHM kararı Uşak İdare Mahkemesi'nde ele alınacak

Kışladağ Altın Madeni'nin ÇED olumlu kararının iptali talebiyle 2004 yılına açılan davada uzman görüşlerinin davacılara tebliğ edilmediğine yönelik AİHM kararı bugün Uşak İdare Mahkemesi'nde görüşülecek.

'Denetimlerde bugüne kadar herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi'

TÜPRAG tarafından yapılan açıklamada Kışladağ işletmesinin üretim aşamasına geçmeden önce başlamak üzere ilgili bakanlıklar ve Uşak Valiliği'nin oluşturduğu komisyon tarafından 19 yıldır düzenli olarak çevresel denetime tabi tutulduğu bildirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde bugüne kadar herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğinin altı çizilen açıklamada, 2003'te dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verildiği hatırlatıldı.

2006'da faaliyete başlayan Kışladağ Altın Madeni'nin, aynı yıl Uşak Valiliği tarafından DSİ'nin de yer aldığı denetleme komisyonu ile su ve toprak numune alımına başlandığı vurgulanırken, "19 yıldır düzenli olarak çevresel izleme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilen madende bugüne kadar en az ayda iki kez olmak üzere açılmış toplam 26 gözlem kuyusunda su için 34, toprak için ise 19 farklı kimyasal parametreyle sürekli olarak denetim çalışmaları yürütülüyor. Bununla beraber ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Degisikligi Bakanlığı, Maden ve Petrol Isleri Genel Mudurlugu, Orman Genel Mudurlugu gibi kurumlar tarafından da rutin ve plansız denetimler gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.

'Çevresel Riskler En aza indirildi

Madende işletmeye alanından dışarıya kontrolsüz atıksu deşarjının sözkonusu olmadığına değinilen açıklamada, yağmur sularının da toplanarak arıtılıp maden sahasında geri kullanıldığı belirtildi. Açıklamada bu işlem sayesinde DSİ'nin madene yasal olarak tahsis ettiği yeraltı suyu çekim miktarının yüzde 47'sinin kullanıldığına dikkat çekilerek, su tüketiminin optimize edilmesiyle çevresel risklerin en aza indirildiği görüşüne yer verildi.

İşletmenin biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde, maden sahası ve çevresindeki bitki örtüsüyle yaban hayatının durumunun yılda iki kez Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü tarafından izlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, AİHM kararının görüşüleceği günün hemen öncesinde, nereden alındığı ve yetkili kişiler tarafından alınıp alınmadığı bilinmeyen numunelere ilişkin sonuçların, servis edilmesinin de yapay bir gündem yaratma çabası olduğu görüşüne yer verildi.

ÇED olumlu kararının iptali amacıyla açılan davanın yargı sürecinde iki kez davanın reddine yer verildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan bireysel başvurular konusunda ise başvuruların 12 tanesi incelenmeksizin kişi yönünden "yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulunmuştu. Maden bölgesinde yaşadığı tespit edilen bir kişinin AYM başvurusu ise usul ve esas yönünden incelendikten sonra CED raporunda gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirterek, 2018 yılında herhangi bir ihlal söz konusu olmadığına karar verilmişti" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber