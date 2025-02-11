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TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 20:21, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 20:26
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TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Legal görünümlü illegal yapılar ve örgütlerle işbirliği içinde olduğu tespit edilen kişi ve kurumlar", İYİ Partinin "Çocukların suça sürüklenmesini engelleyecek önlemler", DEM Parti'nin "6 Şubat depreminin yarattığı sorunlar"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Ankara, İstanbul Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, tüm büyükşehir belediyeleri ve il belediye yönetimlerinin 2002-2024 yılları arasındaki tarihler itibarıyla değişen şehirleşme süreci ve yeni imar planlarıyla oluşturduğu rantın kimlere pay edildiğini, hangi firma ve gerçek kişilerle iş yapıldığını, bunların içinde legal görünümlü illegal yapıların olup olmadığını araştıralım." ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, FETÖ ve benzeri illegal yapılarla, terörle, teröristlerle her alanda mücadele etmiş bir siyasi hareket olduklarını vurgulayarak, "Bu mücadelemiz, hem FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmaların hem suç örgütleri ve suçluların hem de terör örgütleri ve teröristlerin son bulmasına kadar, köklerinin kazınmasına kadar devam edecektir." dedi.

Partisinin önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, TÜİK verilerine göre 2010'da Türkiye'de 83 bin 393 çocuğun suça karıştığını, bu sayının 2023'te ise 178 bin 834'e ulaştığını söyledi.

"Türkiye'de toplumsal bir tehdide dönüşen çocuk suçlular sorunu olduğunu" savunan Taşcı, "Şimdi kimi gaspçı, kimi katil, kimi tecavüzcü, kimi torbacı olan bu çocukların annelerini, babalarını, içinde doğdukları ortamı değiştiremeyiz belki ama büyüyecekleri, karakterlerinin şekilleneceği ortamı değiştirebiliriz. Onlara kötülükten başka seçeneklerinin de olacağı yeni yollar açabilir ve düşmesinler diye o yolları yürürken ellerinden tutabiliriz. Biliyorsunuz, TBMM'de çocuğa şiddeti araştırmak üzere kurulmuş bir komisyon var. Gelin, tamamlayıcı nitelikte bir de çocukların suça sürüklenmesini önlemek üzere bir komisyon kuralım." diye konuştu.

Genel Kurulda yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

Partisinin önerisi üzerine söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçtiğini ama yıkımın etkisinin büyük ölçüde sürdüğünü iddia etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, deprem bölgesinde yüz binlerce konut yapıldığını belirterek, "3 binden fazla şantiyeyi ve 185 binden fazla çalışanı görmezden gelerek yalan ve yanlışı kendilerine kılavuz edinmiş çarpık bir zihniyetle mücadelemiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Son 2 senede sadece deprem bölgesinde 2 trilyon 600 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirildiğini anlatan Köksal, 2025 yılı bütçesinden deprem bölgesi için 584 milyar lira tahsis edildiğini kaydetti.

Genel Kurulda DEM Parti'nin önerisinin oylamasından önce yoklama talep edildi. İlk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Karaca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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