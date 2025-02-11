Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi" raporunun tanıtım toplantısında 657 Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik sinyali verdi.

"Kamu yönetiminin temel taşı memurlardır"



Bakan Işıkhan, kamu yönetiminin temel taşı memurların, hak, sorumluluk ve geleceğini konuşmanın, ortak akılla en iyi çözümleri üretmenin görevleri olduğunu söyledi.

Işıkhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve köklü devlet geleneğine sahip olduğunu belirterek, bu geleneğin sürekliliğini sağlayan unsurların başında kamu yönetimi ve kamu personelinin geldiğini bildirdi.

"Devlet Memurları Kanunu günün şartlarına uygun hale getireceğiz"



Devletin halka hizmet götürme kabiliyetinin en kritik unsurunun, özveriyle çalışan memurlar olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"Kamu yönetiminin sürekliliğini, vatandaşımıza sunulan hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlayan kamu personel sistemimiz, sadece bir mevzuat meselesi değil, aynı zamanda devletin vatandaşıyla kurduğu bağın temelini oluşturmaktadır. Bugün kamu personel sistemimizle ilgili güncellenmesi gereken elbette çok sayıda başlık var. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bundan tam 60 yıl önce yürürlüğe girmişti. Ancak geçen bu uzun süre içinde, birçok değişim ve dönüşüm yaşandı. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve demografik yapısı da o günden bugüne büyük değişimlere sahne oldu. Kamuda istihdam biçimleri çeşitlendi, teknolojik gelişmeler iş yapma biçimlerini dönüştürdü. Bugün hızlı bir yeşil ve dijital dönüşüm yaşanıyor, birçok meslek ortadan kayboldu, yeni çalışma modelleri ortaya çıktı ve sonuçta vatandaşın devletten beklentileri de doğal olarak farklılaştı. Dolayısıyla bu kanunu her alanda günün şartlarına uygun hale getirmek için gerekli her türlü adımı atmak zorundayız."

"Memurların mali ve sosyal haklarını güçlendirmek öncelikli olacak"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu görevlilerinin haklarını korumayı, çalışma koşullarını iyileştirmeyi, memurların mali ve sosyal haklarını güçlendirmeyi öncelikli konulardan biri olarak gördüğünü aktaran Işıkhan, Bakanlık olarak çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade etti.

"Kamu görevlilerinin refahı için reformlar yaptık"



Bakan Işıkhan, eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar her alanda kamu görevlilerinin refahını artırmaya yönelik hayata geçirilen reformları anımsattı.

Memurlar için yapılanların, AK Parti hükümetleri olarak memurların her zaman yanında bulunduklarının en somut göstergesi olduğunu kaydeden Işıkhan, kamuyu güçlü kılmanın ancak memuru güçlü kılmaktan geçtiğini bildiklerini söyledi.

"Kamu çalışanlarının hakları için mücadele sorumluluktur"



Işıkhan, sendikacılığın, demokrasinin "olmazsa olmaz" unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, hükümet olarak bu doğrultuda 2010'da yaptıkları anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdıklarını hatırlattı.

"İkramiye ve destekleri hayata geçirdik"



Böylece kamu çalışanlarının özlük ve mali haklarının sendikalarla müzakere edilmesini sağladıklarını bildiren Işıkhan, sendikalaşma oranlarına doğrudan katkısı bulunan ikramiye ve destekleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Muhalefetin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesince iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesini, tüm sendikalı kamu görevlileri için yeniden getirdiklerini anımsatan Işıkhan, iktidara geldiklerinde yüzde 50 olan kamuda sendikalaşma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ifade etti.

Işıkhan, Türkiye'de kamu sendikacılığının güçlü bir konumda olduğunu belirterek, "Türkiye Kamu-Sen de bu gücün en önemli temsilcilerinden biridir. Kamu çalışanlarının sesi olmak, onların haklarını savunmak ve daha iyi bir çalışma hayatı için mücadele etmek büyük bir sorumluluktur. Türkiye Kamu-Sen, kıymetli hocam Önder Kahveci ve çalışma arkadaşları, bu sorumluluğu başarıyla yerine getiren bir konfederasyon olarak, kamu personel sistemine dair yaptığı çalışmalarla, gerçekleştirdiği kongre ve sempozyumlarla, getirdiği önerilerle çalışma hayatımızın kalitesinin geliştirilmesi için her zaman önemli katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

"Devlet Memurları Kanununda reformlara ihtiyaç var"



Temel yaklaşımlarının sosyal diyalog mekanizmasının işlerliğini artırmak ve en iyi çözümleri ortak akılla üretmek olduğuna dikkati çeken Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen'in programda sunduğu önerileri son derece değerli bulduklarını bildirdi.

Işıkhan, her zaman olduğu gibi kamu sendikalarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini anlatarak, "Kamu personel sistemimiz, devletin bel kemiğidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurlarımızın çalışma esaslarını belirleyen en temel düzenlemedir. Bugün kamu personel sistemini modern ihtiyaçlara uygun hale getirmek için bazı reformlara ihtiyaç duyduğumuz açıktır." dedi.

"Kamu personelimiz için sunulan hizmet ve hakları geliştirme amacındayız"



Bakanlık olarak kamu toplu sözleşme görüşmelerini yürüttüklerini hatırlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Hemen her sözleşme sürecinde, kamu personelimiz için sunulan hizmetleri ve hakları üstüne koyarak geliştirme amacındayız. Diğer yandan, kamu görevlileri, memurlarımız ve sözleşmeli personel için yapılacak 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşmesi Kanunu hükmü gereği inşallah bu yılın ağustos ayında gerçekleştirilecektir. Amacımız, hem memurlarımızın haklarını koruyan hem de kamu kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendiren bir uzlaşı ortamı yaratmaktır. Bakanlık olarak, taraflar arasında diyalog zeminini güçlendirmek ve ortak bir noktada buluşulmasını sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İnşallah bu sürece de tüm paydaşlarla, eş güdüm içinde hazırlanacak, uzlaşı ve hakkaniyet zemininde bir müzakere süreci yürüteceğiz. Memur toplu sözleşmelerinde nihai hedefimiz, çalışma barışını koruyarak tüm tarafların memnuniyetini sağlayacak, adil ve sürdürülebilir çözümler üretmektir."

"Diyalog ve uzlaşıyı esas alacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlerken, çalışma hayatını ilgilendiren her konuda kamu personeli ve sendikalarla birlikte yürüdüklerinin bilinmesini isteyen Işıkhan, tüm sosyal tarafların önerilerine açık olduklarını ve kamu personel rejimi konusunda yapılacak her düzenlemede, diyalog ve uzlaşıyı esas alacaklarını vurguladı.

Memur ne kadar mutlu ve huzurlu olursa devletin ve milletin de o derece mutlu olacağını ifade eden Işıkhan, "Memurlarımızın haklarını koruyan, onların emeğini gözeten, aynı zamanda etkin ve verimli bir kamu yönetimi anlayışını esas alan bir sistemi hep birlikte inşa etmek zorundayız." dedi.

Işıkhan, bu süreçte sorumluluk üstlenen, kendilerine her fırsatta sundukları önerileriyle önemli destekler veren Türkiye Kamu-Sen'e, Genel Başkanı Önder Kahveci'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kamu çalışanlarının hakları için verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olduklarını belirten Işıkhan, "Kamu personel sistemimizi daha da iyileştirmek için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, güçlü kamu yönetimiyle, nitelikli memur kadrosuyla her geçen gün daha da büyüyecek ve güçlenecektir." dedi.

Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri



Bakan Işıkhan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin soruya Işıkhan, "Kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşme süreçlerinde konfederasyonlarımız TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerekli çalışmaları bitirdikten sonra muvafakatlar alınacak ve Bakanlığımıza bildirilecek. Şubat ayı içerisinde resmi görüşmelere başlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an konfederasyonlarımız çalışıyor. Biz de Bakanlık olarak sürece dahil olacağız ve her zaman olduğu gibi kamu işverenimizin refahını koruyan ve kamu kaynaklarının da etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir uzlaşı ortamı inşallah yaratacağız." yanıtını verdi.

İşçi maaşları yüzde 95 zam talebi Bakan Işıkhan'a soruldu



Işıkhan, kamu işçilerinin maaşları için yüzde 95 zam isteneceğine dair iddialara ilişkin, "Şu an gündeme gelen hiçbir şey yok. Gündeme gelmeyen bir şey için de yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Konfederasyonlar tekliflerini bildirecekler. Hükümet olarak biz de görüşmelerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız." dedi.

İş yerlerinde işçilerin eylemleri



Bu süreçte kamu mali dengesini gözetmek durumunda olduklarını ifade eden Işıkhan, aksi takdirde sürecin yönetilemez hale geleceğini bildirdi.

Bazı iş yerlerinde işçilerin eylemlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde bu tür eylemler söz konusu. Tabii ki işçilerimizin haklı talepleri... Bakanlığımızın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gelen her türlü değerlendirmeyi, öneriyi, şikayeti ve diğer konuları gündeme alıyoruz. Tıpkı Polonez işçilerinde de olduğu gibi. Fark ettiyseniz 2025'in ilk günlerinde çok büyük bir başarıya imza attık Bakanlık olarak. İşçilerimiz haklarını aldılar. İşveren memnun bir şekilde ayrıldı ve uzlaşı ortamını yarattık. Bu da bizim Türkiye Yüzyılı çalışma hayatında ne kadar önemli bir imza attığımızı gösteriyor. Çünkü burada hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi koruyacağız. Ortada maksimum faydayı elde edecek şekilde bu karara inşallah varacağız."

"Özelleştirme ve varlık satışıyla ilgili hükümetten bir açıklama bekleniyor. Bununla ilgili bir geri adım atılır mı?" sorusuna Işıkhan, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımıza gelen her türlü konuyu biz gündeme alırız." yanıtını verdi.