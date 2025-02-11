Meslek lisesinin 'Altın kızları'
Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi bölümünde okuyan kız öğrenciler, ilgi duydukları takıları kendileri şekillendirerek kuyumculuk mesleğine ilerliyor.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümünde
okuyan kız öğrenciler, küçüklükten beri ilgi duydukları ve nasıl yapıldığını
merak ettikleri takıları kendileri işliyor. Bölümde gördükleri eğitimlerle altını
işlemeyi öğrenen kız öğrenciler, hemcinslerine de yaptıkları mesleği tavsiye
ederek, meslek hayatlarında erkek işi olarak adlandırılan işleri kadınların
da yapabileceğini göstermek istiyor.
Annesinin küçüklük takılarını bulduktan sonra mesleğe ilgi duyduğunu söyleyen
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü 12.
sınıf öğrencisi Tuğba Coşkun, "Ben bu bölümü farklı yollardan tercih ettim.
İlk başta takılara hiç ilgim yoktu. Sonrasında annemin küçüklük takılarını bulup
oynamaya başladım. Dedim ki neden ben bu işin mesleğini yapmıyorum? Sonrasında
yaşadığım şehirde bu bölüme rastladım. Ortaokuldan mezun olduktan sonra burayı
tercih ettim meslek olarak. Burada öğretmenlerim sayesinde bölüme daha çok ilgim
arttı. Birçok şeyi yapabilme kabiliyeti kazandım. Şu anda son sınıf olarak da
devam ediyorum. Bu işi yapmak aslında güçlü hissettiriyor diyebilirim. Birçok
insan kadın yapamaz derken, biz aslında hemcinslerimize örnek oluyoruz. Bu aslında
çok güzel bir şey. Herkese de tavsiye ediyorum. Kadın yapamaz diye bir şey yok.
Kadın istediğinde her şeyi yapabilir. Ben de kendimi öyle görüyorum. o yüzden
de bu meslekte devam ediyorum" dedi.
10. sınıf öğrencisi Melike Sarı ise takıların nasıl yapıldığı merak ederek
mesleğe yöneldiğini söyleyerek, "Ben kız çocuğu olarak takıya çok meraklıydım.
Takıları da seviyorum. Sonra bunların imalat olarak nasıl yapıldığını çok merak
ediyordum. Altını sarrafta görüyordum ama nereden geldiğini çok merak ediyordum.
Rengi nasıl veriliyor, nasıl bu rengi alıyor diye. Normalde altınlar sarı oluyordu
ama beyaz olanları da varmış. Nasıl beyaz oluyor diye merak ediyordum. Arkadaşlarım
bu bölümü okuyordu. Bana da onlar söylediler. Ben de bu okula geldim ve geldiğim
için de çok mutluyum. Çünkü genelde erkeklerin yaptığı bir iş ama kızların da
yapabileceği bir şey. Erkeklerin arasında bizim de olmamız çok gurur verici
ve gurur duyuyorum böyle olduğu için. Başlarda yapamam diye düşünüyordum ama
sonra kolay olduğunu ve yaptıkça daha çok sevdiğimi fark ettim. Çünkü bir altına
rengi verdiğimde güzel olduğunda ben de mutlu oluyorum. Demek ki yapabiliyormuşum
dedim. Bu yüzden hemcinslerime de öneririm yapmalarını. Çünkü gerçekten mutlu
edici bir şey" ifadelerini kullandı.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Öğretmeni Canan Öztekin Kaynar da, "11 yıldır bu görevi severek ve gurur duyarak yapıyorum. Öğrencilerimize yeni bir şeyler öğretmek, onların güzel ürünler ortaya çıkarması hem beni hem de öğretmen arkadaşlarımı mutlu ediyor. Bendeki takı merakı da ortaokul yıllarında İş Eğitimi diye bir ders vardı. Orada yaptığım el işi ürünler, benim bu alanda yetenekli olduğumu ortaya çıkardı. Öğretmenlerim de böyle bir bölüm olduğu ve üniversitesini okumam gerektiğini söylediler. Buralara kadar geldik, öğretmenliği de kazandık. Özellikle kız öğrencilerime de hiçbir meslekte kız-erkek ayrımı yapmaksızın her alanda başarılı olacaklarını, bu bölümde de kızlar için güzel ayrıcalıklar olduğunu anlatarak teşvik ettik. Kız öğrencilerimizin de mezun oldukları zaman bu bölümde ilerlediklerini ve gelecekte de iyi bir yere geleceklerini gördük. Şimdiki öğrencilerimizin de hem tasarım hem de üretim alanında kendilerini geliştirerek çok iyi yerlere geleceklerinden eminiz. Bununla da övünüyoruz ve gurur duyuyoruz" dedi.