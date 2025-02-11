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Meslek lisesinin 'Altın kızları'

Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi bölümünde okuyan kız öğrenciler, ilgi duydukları takıları kendileri şekillendirerek kuyumculuk mesleğine ilerliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 21:31, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 22:25
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Meslek lisesinin 'Altın kızları'

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümünde okuyan kız öğrenciler, küçüklükten beri ilgi duydukları ve nasıl yapıldığını merak ettikleri takıları kendileri işliyor. Bölümde gördükleri eğitimlerle altını işlemeyi öğrenen kız öğrenciler, hemcinslerine de yaptıkları mesleği tavsiye ederek, meslek hayatlarında erkek işi olarak adlandırılan işleri kadınların da yapabileceğini göstermek istiyor.

Annesinin küçüklük takılarını bulduktan sonra mesleğe ilgi duyduğunu söyleyen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü 12. sınıf öğrencisi Tuğba Coşkun, "Ben bu bölümü farklı yollardan tercih ettim. İlk başta takılara hiç ilgim yoktu. Sonrasında annemin küçüklük takılarını bulup oynamaya başladım. Dedim ki neden ben bu işin mesleğini yapmıyorum? Sonrasında yaşadığım şehirde bu bölüme rastladım. Ortaokuldan mezun olduktan sonra burayı tercih ettim meslek olarak. Burada öğretmenlerim sayesinde bölüme daha çok ilgim arttı. Birçok şeyi yapabilme kabiliyeti kazandım. Şu anda son sınıf olarak da devam ediyorum. Bu işi yapmak aslında güçlü hissettiriyor diyebilirim. Birçok insan kadın yapamaz derken, biz aslında hemcinslerimize örnek oluyoruz. Bu aslında çok güzel bir şey. Herkese de tavsiye ediyorum. Kadın yapamaz diye bir şey yok. Kadın istediğinde her şeyi yapabilir. Ben de kendimi öyle görüyorum. o yüzden de bu meslekte devam ediyorum" dedi.

10. sınıf öğrencisi Melike Sarı ise takıların nasıl yapıldığı merak ederek mesleğe yöneldiğini söyleyerek, "Ben kız çocuğu olarak takıya çok meraklıydım. Takıları da seviyorum. Sonra bunların imalat olarak nasıl yapıldığını çok merak ediyordum. Altını sarrafta görüyordum ama nereden geldiğini çok merak ediyordum. Rengi nasıl veriliyor, nasıl bu rengi alıyor diye. Normalde altınlar sarı oluyordu ama beyaz olanları da varmış. Nasıl beyaz oluyor diye merak ediyordum. Arkadaşlarım bu bölümü okuyordu. Bana da onlar söylediler. Ben de bu okula geldim ve geldiğim için de çok mutluyum. Çünkü genelde erkeklerin yaptığı bir iş ama kızların da yapabileceği bir şey. Erkeklerin arasında bizim de olmamız çok gurur verici ve gurur duyuyorum böyle olduğu için. Başlarda yapamam diye düşünüyordum ama sonra kolay olduğunu ve yaptıkça daha çok sevdiğimi fark ettim. Çünkü bir altına rengi verdiğimde güzel olduğunda ben de mutlu oluyorum. Demek ki yapabiliyormuşum dedim. Bu yüzden hemcinslerime de öneririm yapmalarını. Çünkü gerçekten mutlu edici bir şey" ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Öğretmeni Canan Öztekin Kaynar da, "11 yıldır bu görevi severek ve gurur duyarak yapıyorum. Öğrencilerimize yeni bir şeyler öğretmek, onların güzel ürünler ortaya çıkarması hem beni hem de öğretmen arkadaşlarımı mutlu ediyor. Bendeki takı merakı da ortaokul yıllarında İş Eğitimi diye bir ders vardı. Orada yaptığım el işi ürünler, benim bu alanda yetenekli olduğumu ortaya çıkardı. Öğretmenlerim de böyle bir bölüm olduğu ve üniversitesini okumam gerektiğini söylediler. Buralara kadar geldik, öğretmenliği de kazandık. Özellikle kız öğrencilerime de hiçbir meslekte kız-erkek ayrımı yapmaksızın her alanda başarılı olacaklarını, bu bölümde de kızlar için güzel ayrıcalıklar olduğunu anlatarak teşvik ettik. Kız öğrencilerimizin de mezun oldukları zaman bu bölümde ilerlediklerini ve gelecekte de iyi bir yere geleceklerini gördük. Şimdiki öğrencilerimizin de hem tasarım hem de üretim alanında kendilerini geliştirerek çok iyi yerlere geleceklerinden eminiz. Bununla da övünüyoruz ve gurur duyuyoruz" dedi.

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