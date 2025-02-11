İndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

Servis şoförü tarafından minibüsle Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüsten inen çocuk, bu sırada hareket eden aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

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