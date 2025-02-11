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Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmeyeceği belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 22:36, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 22:36
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Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 12.02.2025 Çarşamba günü okulların tatil edilmesine gerek olmadığı, eğitim ve öğretime devam edileceğine karar verilmiştir. Ayrıca, Kayseri Valiliğimizin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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