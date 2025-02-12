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Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yeni atama kararnamesi yayımlandı. Buna göre 255 hakim ve savcının yeni görev yeri belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 07:16, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 07:19
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Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından yeni atama kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, hakim ve savcıların yeni görev yeri belli oldu.

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci dairesinin 06.02.2025 tarihli ve 222 sayılı atama kararı gereğince 255 hakim ve savcının ataması gerçekleşti.

Yeni görev yerleri belli olan hakim ve savcılar şu şekilde:

Diğer atamalara ulaşmak için tıklayınız...

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