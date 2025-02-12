Türkmen gazı martta geliyor

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğal gaz ticaretine ilişkin görüşmeler 27 yıl sonra neticeye ulaştı. BOTAŞ ile Türkmen gaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile 1 Mart 2025'ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor.

TEMELLERİ ANTALYA'DA ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde iş birliğini arttıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu. Temmuz ayında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuştu. Bu temasların sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki iş birliğinde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı.

1 MART'TA BAŞLIYOR

Anlaşma kapsamında doğal gaz akışına 1 Mart 2025'te başlanması planlanıyor. Bakan Bayraktar, varılan mutabakatı sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya'da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk. Gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır" dedi.