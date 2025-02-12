Suriye ile ticaret engeli kalktı, kapılar tırlarımıza açıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Hükümetimiz tarafından, yeni döneme Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritası adım adım hayata geçirilmektedir. Ticaret Bakanlığımızın bu doğrultuda, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana aldığı kararların devamı olarak, eski rejim dönemi şartlarında uygulamada bulunan ve Suriye ile ülkemiz arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin olarak 2021/12 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış ve yeni bir genelge düzenlenmiştir" denildi.

Açıklamada yeni genelge ile yeni düzenlemeler şöyle sıralandı: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.

Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutuldu. Genelgenin eki 2 Sayılı eşya listesinde bulunan "metal hurda" hariç, diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirildi.

Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirildi. Böylece yürürlükten kalkan genelge kapsamındaki 1 sayılı ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırılmış olup, mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir. Başka bir ifade ile, Suriye'den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur.