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İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonda 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına yönelik mücadele sürecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 08:21, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 08:22
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İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

"İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen 'HÜCRE-11' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütleri gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla yürüttüğümüz operasyonlarımız devam edecek." açıklamasını yaptı.

İzmir'de Mali Suçlarla Mücadele Operasyonu

Açıklamada,

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, Zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi." denildi.

Operasyon Sonuçları

  • Ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.
  • Çok sayıda çek, senet bulundu.
  • Mağdurların bilgilerinin yer aldığı ajanda ve not defterleri ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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