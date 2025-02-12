İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon

Operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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