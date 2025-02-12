Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
MGM tahminlerine göre, Türkiye genelinde çok bulutlu hava ve karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kütahya, Giresun, Muş, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...
Marmara Bölgesi Hava Durumu
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 6°C: Çok bulutlu, doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
- EDİRNE °C, 7°C: Çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ege Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
- ADANA °C, 14°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- ANTALYA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu
- HATAY °C, 11°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 4°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 3°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
- KONYA °C, 3°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- DÜZCE °C, 7°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
- KASTAMONU °C, 4°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 5°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- ARTVİN °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 8°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -2°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- KARS °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- MARDİN °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı