Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
Türkmen gazı martta geliyor
Türkmen gazı martta geliyor
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
İstanbul'da vapur seferleri hava engeli
İstanbul'da vapur seferleri hava engeli
Beş ilde eğitime kar engeli
Beş ilde eğitime kar engeli
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
KDK'ye 16 bin 554 başvuru: En çok hangi konular şikayet edildi?
KDK'ye 16 bin 554 başvuru: En çok hangi konular şikayet edildi?
Bakanlık, Alman derginin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanladı
Bakanlık, Alman derginin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanladı
FETÖ'nün sınav hırsızlığı! Firari FETÖ'cüden yeni itiraflar
FETÖ'nün sınav hırsızlığı! Firari FETÖ'cüden yeni itiraflar
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı
Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!
Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!
Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!
Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme tarihi belli oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme tarihi belli oldu
Birçok gıda maddesinde akıl almaz hile! Liste yenilendi
Birçok gıda maddesinde akıl almaz hile! Liste yenilendi
İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak

MGM tahminlerine göre, Türkiye genelinde çok bulutlu hava ve karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 08:40, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 08:45
Yazdır
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak

MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kütahya, Giresun, Muş, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • ÇANAKKALE °C, 6°C: Çok bulutlu, doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
  • EDİRNE °C, 7°C: Çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
  • İZMİR °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 14°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
  • ANTALYA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu
  • HATAY °C, 11°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 4°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 3°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
  • KONYA °C, 3°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • BOLU °C, 2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
  • DÜZCE °C, 7°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
  • KASTAMONU °C, 4°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 5°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
  • ARTVİN °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN °C, 8°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, -2°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
  • KARS °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
  • GAZİANTEP °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
  • MARDİN °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber