Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da PKK/KCK Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak Ankara'da çeşitli örgütsel etkinliklere katıldıkları veya sosyal medya hesapları üzerinden örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini öven ve meşru gösteren paylaşımlar yaptıkları belirlenen 8 şüpheli tespit edildi.

Eş Zamanlı Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında verilen talimat doğrultusunda, şüpheliler hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı çıkarıldı.