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Aydın'da Bizans dönemi eseri ele geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri, İzmir'den gelen tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 09:03, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 09:05
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Aydın'da Bizans dönemi eseri ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Aydın'a tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada Bizans dönemine ait aptik triptikon/üçlü ikon Hz. İsa'nın hayatının sahnelendiği levha ve 1 matara ele geçirildi.

Ele Geçirilen Tarihi Eserlerin Değeri ve Süreç

  • Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu tespit edildi.
  • Otomobilde bulunan N.A. ve R.A. ise gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.


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