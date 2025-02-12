Aydın'da Bizans dönemi eseri ele geçirildi
Aydın'da jandarma ekipleri, İzmir'den gelen tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 09:03, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 09:05
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Aydın'a tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada Bizans dönemine ait aptik triptikon/üçlü ikon Hz. İsa'nın hayatının sahnelendiği levha ve 1 matara ele geçirildi.
Ele Geçirilen Tarihi Eserlerin Değeri ve Süreç
- Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu tespit edildi.
- Otomobilde bulunan N.A. ve R.A. ise gözaltına alındı.
- Şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.