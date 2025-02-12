İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
İstanbul'da kiralar geçen yıla göre yüzde 45 arttı. En pahalı semt Beşiktaş, özellikle Bebek.
İstanbul'da kiralık ev fiyatları, internet üzerinden verilen ilanlara göre geçen yıla oranla yüzde 45 arttı. Bir emlak ilan platformunun 100 metrekarelik evler üzerinden tuttuğu kayıtlara göre, en yüksek kira fiyatları Beşiktaş'ta bulunuyor. Listenin başında Bebek semti yer alıyor ve burada 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira fiyatı 75 bin 500 liraya ulaşmış durumda.
İstanbul'da Ortalama Kira Kaç TL?
İstanbul genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama kira fiyatı 26 bin 500 liraya yükseldi.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa,
"Asgari ücret 20 bin lira. kira ortalaması 26 bin 500 lira. Mantığa aykırı, geçinmek mantığa aykırı. Çok yüksek, emekli maaşına baktığımız zaman, asgari ücrete baktığımız zaman bir buçuk katına falan denk geliyor. İki oda bir salon şu an Mecidiyeköy'de 30 bin lira civarında. Yeteri kadar inşaat yapılmadığı için talep çok ama ev yok."
ifadelerini kullandı.
En Pahalı İlçeler
İstanbul'daki en pahalı ilçeler sıralamasında Beşiktaş'ı Çekmeköy ve Sarıyer takip ediyor. Bu ilçelerde de kiralar 68 bin lirayı zorluyor.
"Fiyatlar Abartılı"
Emlakçılar, internetteki fiyatların abartılı olduğunu, ev arayanların mutlaka kapsamlı araştırma yapması gerektiğini belirtiyor. Aşa,
"Gerçek piyasa bu değil, gerçekte ilana çıkan fiyatın oldukça altında ciddi pazarlık ve iskontolar söz konusu hem satılıkta hem kiralıkta. Piyasayı iyice etüt etmeden öyle gözü kapalı bir şekilde atlamasınlar."
ifadelerini kullandı.Gayrimenkul uzmanları, kira fiyatlarının yaza doğru yine artabileceğini belirtiyor.
İstanbul'un En Pahalı Semtleri
- Bebek (Beşiktaş): 75.500 TL
- Nisbetiye (Beşiktaş): 69.000 TL
- Ömerli (Çekmeköy): 67.900 TL
- Sırapınar (Çekmeköy): 67.600 TL
- Caddebostan (Kadıköy): 67.000 TL
- Uskumruköy (Sarıyer): 64.900 TL
- Şahkulu (Beyoğlu): 64.500 TL
- Kuruçeşme (Beşiktaş): 64.300 TL
- Ayazağa (Sarıyer): 63.200 TL
- Levent (Beşiktaş): 62.000 TL
- Arnavutköy (Beşiktaş): 62.000 TL
- Suadiye (Kadıköy): 61.200 TL
- Vişnezade (Beşiktaş): 60.500 TL