Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine elektrik teli düştü
Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında, ekiplerin üzerine sokaktan geçen elektrik hattı düştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 10:00, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 10:01
angın, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatı kısmında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü.
Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Elektrik telleri koptu
Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.