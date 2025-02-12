Enver İbrahim, Erdoğan ile Fotoğraflarını İrem Derici Şarkısıyla Paylaştı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğraflarını İrem Derici'nin "Kalbimin tek sahibi" adlı şarkısıyla sosyal medya hesabında paylaştı. İbrahim'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Enver İbrahim, paylaşıma, "Erdoğan ile Malezya - Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım." ifadelerini ekledi. Paylaşımını Türkçe olarak "Teşekkür ederim, görüşmek üzere" notuyla tamamlayan İbrahim'in bu hareketi kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İrem Derici'den 'Nice Song' yorumu

Şarkının sahibi İrem Derici de bu paylaşımı es geçmedi. Derici, paylaşıma İngilizce "Nice song" (Güzel şarkı) yorumunda bulunarak eğlenceli bir tepki verdi. Derici'nin yorumu sosyal medyada daha fazla konuşulmasına yol açarken, şarkının tekrar popüler olması dikkat çekti.