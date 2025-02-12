Mardin'de feci kaza! İşçi minibüsüyle pikap çarpıştı: Yaralılar var
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile pikap çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 10:26, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 10:27
Korkunç kaza, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan bir minibüs karşıdan gelen pikap ile çarpıştı.
10 İŞÇİ YARALANDI
Gerçekleşen kazada 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.