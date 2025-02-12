Mardin'de feci kaza! İşçi minibüsüyle pikap çarpıştı: Yaralılar var

Korkunç kaza, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan bir minibüs karşıdan gelen pikap ile çarpıştı.

10 İŞÇİ YARALANDI

Gerçekleşen kazada 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.