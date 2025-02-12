Dolar günü 36,10 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,0480 36,0490 36,1040 36,1050 Avro 37,2240 37,2250 37,3360 37,3370 Sterlin 44,7060 44,7160 44,7200 44,7300 İsviçre frangı 39,4800 39,4900 39,4700 39,4800 ANKARA ABD doları 36,0180 36,0980 36,0740 36,1540 Avro 37,1840 37,2640 37,2960 37,3760 Sterlin 44,6460 44,8560 44,6600 44,8700