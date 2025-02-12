Dolar günü 36,10 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,10 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 17:35, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,0480
|36,0490
|36,1040
|36,1050
|Avro
|37,2240
|37,2250
|37,3360
|37,3370
|Sterlin
|44,7060
|44,7160
|44,7200
|44,7300
|İsviçre frangı
|39,4800
|39,4900
|39,4700
|39,4800
|ANKARA
|ABD doları
|36,0180
|36,0980
|36,0740
|36,1540
|Avro
|37,1840
|37,2640
|37,2960
|37,3760
|Sterlin
|44,6460
|44,8560
|44,6600
|44,8700