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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 405 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 405 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 17:10, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 17:59
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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 330 bin lira, en yüksek 3 milyon 442 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 405 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 414 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 766 milyon 631 bin 80,80 lira, işlem miktarı ise 2.608,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 8 milyar 933 milyon 65 bin 77,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.414.000,002.941,50
En Düşük3.330.000,002.856,40
En Yüksek3.442.000,002.954,00
Kapanış3.405.000,002.932,00
Ağırlıklı Ortalama3.365.331,692.906,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.766.631.080,80
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.608,50
Toplam İşlem Adedi122

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