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TÜİK Son Verileri Açıkladı: İnşaat Maliyeti 2024'te Yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Aralık ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,70 artarken, yıllık bazda yüzde 34,27 oranında yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 10:55, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 10:57
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TÜİK Son Verileri Açıkladı: İnşaat Maliyeti 2024'te Yükseldi!

Malzeme ve işçilik endekslerindeki değişim de dikkat çekti. Malzeme endeksi Aralık ayında yüzde 0,41, işçilik endeksi ise yüzde 1,29 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksinde yüzde 26,18, işçilik endeksinde ise yüzde 54,35 artış yaşandı.

Bina İnşaatı Maliyetleri Yıllık Yüzde 34,67 Arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 artış gösterdi. Malzeme endeksi aylık yüzde 0,40, işçilik endeksi ise yüzde 1,18 oranında artarken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 26,81, işçilik endeksi ise yüzde 53,38 artış kaydetti.

Bina Dışı Yapılar için Maliyet Endeksi Yüzde 33 Yükseldi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,81 artarken, yıllık bazda yüzde 33,0 oranında yükseldi. Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 0,42, işçilik endeksi ise yüzde 1,69 oranında arttı. Yıllık bazda malzeme endeksindeki artış yüzde 24,27, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 57,92 olarak kaydedildi.

Bu veriler, özellikle işçilik maliyetlerindeki yüksek artışın dikkat çektiği bir tablo ortaya koydu.

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