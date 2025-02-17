İşçi Statüsünde Hizmeti Olan Kadın Memurun Emeklilik Şartları Nasıl Olur?

Soru : İyi günler 1977 doğumluyum.4/a hizmete giriş tarihim 18/09/1995. 737 gün prim var.4/c hizmet başlangıcım 15/08/2011 4896 gün prim var. Toplamda 5633 gün prim var. Emekli sandığı 4/c olarak çalışmaya devam etmekteyim. Bu durumda ne zaman, hangi şartlarda emekli olabilirim?

Teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Ziyaretçimiz, 2011 yılında memur olduğunu belirtmekte olduğundan 657/4 B kapsamında sözleşmeli iken 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği talebi halinde memur kadrosuna geçtiğini değerlendirdiğimizden, konuyu bu kapsamda değerlendirmekteyiz.



Ayrıca, bu kapsamda memur kadrosuna geçmemiş olsa ve açıktan atama ile memur olsa dahi değerlendirmeye konu yaş ve hizmet bağlamında aynı olacaktır.



Çalışma statüsünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, emeklilik statüsünde ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.



Çalışma hayatında kamu işyerlerinde farklı statülerde görev yapma durumları bulunmaktadır.

Çalışma şekilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinde belirtilmiştir ve

- Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( A ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.

- Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.



Kadroya geçme durumunda sosyal güvenlik durumları;



2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar:



1 Ekim 2008 tarihinden önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti olması şartıyla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.



2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmamakla birlikte sigortalı veya bağ-kurlu hizmetleri bulunanlar:

1 Ekim 2008 tarihinden önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti olmayan, ancak bu tarihten önce 4/B sözleşmeli, işçi, esnaf olarak çalışmaları bulunanlardan bu tarihten sonra Devlet memurluğu kadrosuna geçenler hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan sadece emeklilik hizmet ve emeklilik yaş grupları olarak:

Hizmet ve yaş tespitinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri esas alınır. Yani bu durumdaki kişiler hakkında hizmet başlangıç durumlarına göre, ya 5434 sayılı Kanunun geçici madde 205 hükmü (EYT kapsamında yaş şartı hariç) , ya da 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulanır.

Bu durumda;

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, 4/B sözleşmeli olarak geçen çalışmaları olduğunda kadın ise 20 hizmet yılı, erkek ise 25 hizmet yılı (işçi, esnaf, sözleşmeli süreler, memurluk, borçlanılan süreler dahil) olduğunda EYT kapsamında yaş şartı hariç emeklilik hakkını kazanmış olurlar.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayan ve bu tarihten sonra çalışmaya başlamış iseler bu defa kadın ve erkek 25 hizmet yılı (işçi, esnaf, sözleşmeli süreler, memurluk, borçlanılan süreler dahil) ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanmış olurlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayanlar tüm hükümleri (hizmet, yaş şartı) ile 5510 sayılı Kanun kapsamında olurlar.

Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleriniz olmadığından 5510 kapsamında memur olursunuz.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmalarınızın olduğunu belirttiğinizden 7438 sayılı Kanun kapsamında, yani EYT kapsamında yaş şartına tabi olmazsınız.

Kadın memur olarak 20 hizmet yılınızı (işçilik süreleri dahil 7000 günü) tamamladığınızda talebiniz halinde emekli olabileceğinizi belirtebiliriz.



