Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 11:33, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 11:34
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildğini açıkladı.
Açıklamada, terör hedeflerinin etkili şekilde vurulmaya devam edileceği vurgulandı.