Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi

Antalya'da düzenlenen "4. Savunma ve Havacılık Sanayisinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 2024 yılının savunma sanayisi ihracatında başarılı geçtiğini belirtti.

Denizcilik Faaliyetlerinde Başarı

STM, Malezya Kraliyet Donanması için 3 korvet ve Portekiz Deniz Kuvvetleri için 2 ikmal gemisi sözleşmesi imzaladı. Ayrıca Ukrayna için 2 korvet geliştirme projesi sürüyor.

Kargu'ya Yoğun İlgi

Güleryüz, Kargu İHA'nın ihracatının geçen yıl artarak 10'dan fazla ülkeye yapıldığını ifade etti. Kargu'nun antipersonel harp başlığı dışında zırh delici mühimmatının testlerinin bitmek üzere olduğunu belirten Güleryüz, ürünün yakın zamanda envantere gireceğini söyledi.

STM'nin ihraç ettiği diğer İHA sistemleri Alpagu, Togan ve Boyga'nın da yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Savunma Sanayisinde Türkiye Bir Marka Haline Geldi

Güleryüz, Türkiye'nin savunma sanayisinde marka haline geldiğini ve yurt dışındaki ülkelerde ciddi bir gönül bağı oluştuğunu söyledi. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen faaliyetlerle 2025 yılının daha verimli geçeceğini öngördüklerini vurguladı.

İnsansız deniz araçları, denizaltılar ve dron projeleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Güleryüz, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik esnek tasarımlar yaptıklarını ve farklı ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.