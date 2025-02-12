'Gökdoğan' Hedefi Tam İsabetle Vurdu

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

Stratejik Adım Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, havadan havaya füze yeteneğinin, hava hakimiyeti ve caydırıcılık açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Görgün, "Gökdoğan, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım. Başta TÜBİTAK SAGE olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum." dedi.

Görgün, güçlü AR-GE ve işbirliğinin güçlü Türkiye yolunda büyük katkılar sağladığını da ifade etti.